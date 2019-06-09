Токаєв отримує понад 70% голосів на виборах президента Казахстану

На виборах президента Казахстану, за даними екзит-полів, Касим-Жомарт Токаєв здобуває близько 70 відсотків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що за даними ЦВК, явка на виборах склала 77,4 відсотка від загальної кількості виборців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, 9 червня у Казахстані стартували президентські вибори. За посаду глави держави борються відразу 7 кандидатів, що є рекордним числом на виборах у Казахстані. Фаворитом президентської гонки вважається чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. За попередніми даними зазначалося, що Токаєв може отримати більше 50% голосів, необхідних для перемоги за результатами голосування.

Нагадаємо, перший віце-міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Кожан повідомив, що в Алмати і Нур-Султані під час протестних акцій сьогодні було затримано близько 500 осіб.

Як відомо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року. До цього він очолював ЦК Компартії Казахської РСР.

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив дострокові вибори глави держави на 9 червня.