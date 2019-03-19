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Назарбаєв назвав свого наступника

Новини » Політика    19.03.2019 - 15:27
Назарбаєв назвав свого наступника
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (ca news org)

Обов'язки президента виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв

Обов'язки президента Казахстану після відставки Нурсултана Назарбаєва виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Про це заявив Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу.

Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року. У 1990-2000-х роках Токаєв обіймав посади глави МЗС Казахстану і прем'єр-міністра республіки.

Нагадаємо, сьогодні Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

"Ми з вами все зробили разом, казахстанці. Ви мене підтримували на всіх виборах. Це щастя бути президентом такої країни. Я служив вам вірою і правдою. Завдяки вам я став президентом", - заявив він.

Зовсім недавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причина в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки.

Також Сенат Казахстану прийняв законопроект, який закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті. Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.

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