Казахстан офіційно перейменував столицю: нова назва
Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про семирічний термін президентства та про перейменування столиці в Астану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Республіки Казахстан.
"Главою держави підписано Закон Республіки Казахстан "Про внесення змін та доповнення до Конституції Республіки Казахстан", - йдеться у повідомленні.
Раніше депутатська група "Жана Казахстан" виступила за повернення столиці колишньої назви.
"Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - Астана", – йдеться у заяві групи.
Таким чином в Казахстані було офіційно перейменовано столицю Нур-Султан та повернено назву Астана. У 2019 році саме Токаєв запропонував перейменувати Астану в Нур-Султан.
Також Токаєв звертався до Конституційної Ради стосовно встановлення одноразового семирічного терміну президентського мандату. Там йому відповіли, що це відповідає логіці конституційних новел, прийнятих 5 червня поточного року на республіканському референдумі, спрямованих на недопущення монополізації державної влади.
Нагадаємо, що раніше парламент Казахстану на спільному засіданні палат прийняв у двох читаннях закон про поправки до Конституції країни. Депутати проголосували за збільшення президентського терміну без можливості переобрання.
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