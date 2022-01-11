Токаєв оголосив п'ятирічний мораторій на підвищення зарплат чиновникам, але не всім: список
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив п'ятирічний мораторій на підвищення заробітної плати окремої категорії держслужбовців. Також він доручив уряду розробити програму підвищення доходів населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Vласть".
Мораторій на підвищення зарплат чиновникам
Так, президент Казахстану заборонив збільшувати зарплати протягом п'яти років таким категоріям:
- членів уряду,
- глав регіонів,
- депутатів.
"Статті видатків, зарплати уряду, депутатів та акимів - наприкінці минулого року це питання активно обговорювалося. Я вважаю, що зарплати у них цілком достатні. Тому вважаю за можливе оголосити на 5 років мораторій на підвищення їх зарплат. Я розумію, що це не дуже хороша новина для депутатів, але думаю, що ви сприймете з розумінням", - сказав президент.
При цьому адміністративним держслужбовцям та бюджетникам держава продовжуватиме підіймати зарплати "по можливості".
Підвищення доходів населення
Поміж тим, Токаєв доручив уряду розробити програму підвищення доходів населення та приділити увагу зниженню безробіття.
За його словами, програма підвищення доходів населення має бути розроблена урядом у двомісячний термін. Також він доручив кожному управлінському рівню встановити конкретні показники зниження бідності.
Крім того, президент Казахстану доручив уряду розглянути можливість збільшення тривалості участі та розмірів оплати праці за проектами "Молодіжна практика" та "Перше робоче місце" для молоді.
Додамо, сьогодні прем'єр-міністром Казахстану став Аліхан Смаїлов. Його кандидатуру запропонував Мажилісу (нижня палата парламенту) президент Токаєв.
Нагадаємо, протести в Казахстані спалахнули на початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.