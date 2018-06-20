Денісова просить Москалькову сприяти звільненню Сенцова від відбування покарання

Із відповідним проханням омбудсмен просить звернутися і до президента РФ

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню українського режисера Олега Сенцова, засудженого в РФ, від відбування покарання. Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

"Звернулась до уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до президента РФ", - написала Денисова.

Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до Президента РФ. Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Зазначимо, політв'язень Олег Сенцов написав листа відомому російському кінокритику, уродженцю України Андрію Плахову. Зокрема, він висловив подяку всім тим людям, які його підтримують. Він зазначив, що йому "радісно чути", що деякі російські кінематографісти стали його "відкрито підтримувати на офіційних майданчиках, а не тільки в інтернеті".

Нагадаємо, раніше Денісова звернулася з проханням до Москалькової посприяти відвідуванню українських політв'язнів Володимира Балуха, Олега Сенцова, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка.

У свою чергу, Денісова зобов'язалася забезпечити Москальковій синхронне відвідування чотирьох громадян РФ, які перебувають в місцях несвободи на території України, відповідно до заявленого нею списку.