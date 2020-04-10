Точної дати відкриття метро в Києві поки немає, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що точної дати відкриття метро у столиці поки що немає. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що все залежатиме від ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

"Я сьогодні не можу назвати точні дати. Поки за розпорядженням Кабміну обмежені заходи продовжені до 24 квітня, але ми слідкуємо за ситуацією, за динамікою. Ми не можемо наражати людей на небезпеку і зараз головне, щоб ситуація не погіршилася після свят", - зазначив він.

Зазначимо, з 18 березня у Києві посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працюють банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини. Разом з тим, закрили і метро.

Раніше повідомлялось, що після закриття метро в столиці утворився транспортний колапс.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко заявив, що, якщо українці просидять на карантині через коронавірус ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять. В ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня".