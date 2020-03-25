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Кличко не виключає, що заборону на роботу метро в Києві продовжать

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 12:20
Кличко не виключає, що заборону на роботу метро в Києві продовжать
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кличко поки не може назвати дату

Мер Києва Віталій Кличко допустив продовження закриття метро у Києві після 3 квітня. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко поки не може назвати точну дату, коли метро відкриють.

"За рішенням Кабміну, у Києві, Харкові та Дніпрі зупинено роботу метрополітену. У багатьох країнах запроваджені такі ж заходи. Метро в столиці призупинило перевезення попередньо до 3 квітня. Але якщо вірус буде поширюватись з такою самою динамікою - обмеження і надалі діятимуть", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що метро в Києві може відновити роботу 3 квітня.

Нагадаємо, після закриття метро ​​в столиці утворився транспортний колапс.

З 18 березня у Києві посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працюють банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Також з понеділка, 23 березня, введено спеціальний режим громадського транспорту: скористатися ним можуть тільки співробітники критично важливої ​​інфраструктури при наявності спеціального дозволу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні офіційно підтверджено 113 випадків зараження коронавірусом, більшість з них - в Чернівецькій області та Києві.

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