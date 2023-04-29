Точно не помогает. Зеленский упрекнул СМИ за лишнюю информацию о контрнаступлении

Информация о контрнаступлении ВСУ, которую публикуют некоторые СМИ, не изменит наших планов в этой войне. Но такие публикации точно не помогают украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

Он отметил, что контрнаступление зависит не только от боевых машин, поскольку это лишь одна из составляющих наступательной операции.

"Иногда существуют информационные угрозы. Я об этом ни разу не высказывался, но иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе и это, к сожалению, не только российская пресса. И я считаю, что эта информация, скажем, не помогает. Сказать честно, остановит ли она нас? Нет", - заявил Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, даже если такая информация будет появляться ежедневно, это все равно не повлияет на планы Украины.

"Нас все это не остановит и мы все равно пойдем вперед и точно победим. Но такие вещи как время или лишняя информация - не важно насколько фейковая или правдивая - все это влияет. И хочу подчеркнуть - это точно не помогает", - добавил Зеленский. .

Напомним, ранее в Офисе президента отмечали важность информационной тишины вокруг контрнаступления ВСУ.

Добавим, как объясняли в Минобороны, официально говорить о контрнаступлении и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.