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Точно не допомагає. Зеленський дорікнув ЗМІ за зайву інформацію щодо контрнаступу

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Київ, Субота 29 квітня 2023 12:29
Точно не допомагає. Зеленський дорікнув ЗМІ за зайву інформацію щодо контрнаступу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Інформація щодо контрнаступу ЗСУ, яку публікують деякі ЗМІ не змінить наших планів у цій війні. Але такі публікації точно не допомагають українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

Він зауважив, що контрнаступ залежить не тільки від бойових машин, оскільки це лише одна зі складових наступальної операції.

"Іноді існують інформаційні загрози. Я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить в тій чи іншій пресі й це, на жаль, не тільки російська преса. І я вважаю, що ця інформація, скажімо, не допомагає. Сказати чесно, чи вона нас зупинить? Ні", - заявив Зеленський.

Разом з тим він наголосив, навіть якщо така інформація буде з'являтися щоденно, то це все одно не вплине на плани України.

"Нас все це не зупинить і ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але такі речі як час, або зайва інформація - не важливо наскільки фейкова чи правдива - все це впливає. І хочу підкреслити - це точно не допомагає", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента наголошували на важливості інформаційної тиші довкола контрнаступу ЗСУ.

Додамо, як пояснювали в Міноборони, офіційно говорити про контрнаступ та плани Збройних сил України можуть лише три особи.

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