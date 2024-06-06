На фоне войны в Украине. Производитель IRIS-T хочет увеличить выпуск систем ПВО и ракет к ним

Производитель зенитно-ракетных комплексов IRIS-T хочет расширить выпуск этих систем ПВО и ракет к ним. Спрос на этот вид техники вырос из-за войны в Украине.
Об этом заявил директор компании Diehl Гельмут Раух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он уточнил, что компания хочет производить по меньшей мере по 10 таких систем в год, начиная с 2026 года, и удвоить производство ракет средней дальности IRIS-T с 2025 года.
"Это второй раз за девять месяцев, когда фирма объявляет о планах увеличить производство IRIS-T, поскольку Германия продолжает наращивать свой оборонный потенциал на фоне растущих угроз со стороны России", - пишет издание.
Отмечается, что Германия поставила в Украину несколько установок IRIS-T, где их преимущественно используют для защиты Киева от российских ракетных атак.
Также Берлин пообещал поставить Киеву еще шесть единиц IRIS-T и рассчитывает принять поставку первой из шести систем для своих ВВС в октябре.
Германия стала активно помогать Украине с системами ПВО с начала вторжения российских войск. При этом сами системы показали себя эффективно и могут уничтожать вражеские крылатые ракеты.
В конце мая в Украину прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Речь идет о ЗРК IRIS-T.
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