На фоне войны в Украине. Производитель IRIS-T хочет увеличить выпуск систем ПВО и ракет к ним

Он уточнил, что компания хочет производить по меньшей мере по 10 таких систем в год, начиная с 2026 года, и удвоить производство ракет средней дальности IRIS-T с 2025 года.

"Это второй раз за девять месяцев, когда фирма объявляет о планах увеличить производство IRIS-T, поскольку Германия продолжает наращивать свой оборонный потенциал на фоне растущих угроз со стороны России", - пишет издание.

Отмечается, что Германия поставила в Украину несколько установок IRIS-T, где их преимущественно используют для защиты Киева от российских ракетных атак.

Также Берлин пообещал поставить Киеву еще шесть единиц IRIS-T и рассчитывает принять поставку первой из шести систем для своих ВВС в октябре.