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На фоне войны в Украине. Производитель IRIS-T хочет увеличить выпуск систем ПВО и ракет к ним

Архивное фото: производитель IRIS-T хочет увеличить выпуск систем ПВО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Производитель зенитно-ракетных комплексов IRIS-T хочет расширить выпуск этих систем ПВО и ракет к ним. Спрос на этот вид техники вырос из-за войны в Украине.

Об этом заявил директор компании Diehl Гельмут Раух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он уточнил, что компания хочет производить по меньшей мере по 10 таких систем в год, начиная с 2026 года, и удвоить производство ракет средней дальности IRIS-T с 2025 года.

"Это второй раз за девять месяцев, когда фирма объявляет о планах увеличить производство IRIS-T, поскольку Германия продолжает наращивать свой оборонный потенциал на фоне растущих угроз со стороны России", - пишет издание.

Отмечается, что Германия поставила в Украину несколько установок IRIS-T, где их преимущественно используют для защиты Киева от российских ракетных атак.

Также Берлин пообещал поставить Киеву еще шесть единиц IRIS-T и рассчитывает принять поставку первой из шести систем для своих ВВС в октябре.

IRIS-T для Украины

Германия стала активно помогать Украине с системами ПВО с начала вторжения российских войск. При этом сами системы показали себя эффективно и могут уничтожать вражеские крылатые ракеты.

В конце мая в Украину прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Речь идет о ЗРК IRIS-T.

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ПВОВойна в Украине