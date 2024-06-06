На тлі війни в Україні. Виробник IRIS-T хоче збільшити випуск систем ППО і ракет до них

Він уточнив, що компанія хоче виробляти щонайменше по 10 таких систем на рік, починаючи з 2026 року, і подвоїти виробництво ракет середньої дальності IRIS-T з 2025 року.

"Це вдруге за дев'ять місяців, коли фірма оголошує про плани збільшити виробництво IRIS-T, оскільки Німеччина продовжує нарощувати свій оборонний потенціал на тлі зростаючих загроз з боку Росії", - пише видання.

Зазначається, що Німеччина поставила в Україну кілька установок IRIS-T, де їх переважно використовують для захисту Києва від російських ракетних атак.

Також Берлін пообіцяв поставити Києву ще шість одиниць IRIS-T і розраховує прийняти поставку першої з шести систем для своїх ВПС у жовтні.