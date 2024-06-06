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На тлі війни в Україні. Виробник IRIS-T хоче збільшити випуск систем ППО і ракет до них

Архівне фото: виробник IRIS-T хоче збільшити випуск систем ППО (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Виробник зенітно-ракетних комплексів IRIS-T хоче розширити випуск цих систем ППО і ракет до них. Попит на цей вид техніки зріс через війну в Україні.

Про це заявив директор компанії Diehl Гельмут Раух, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він уточнив, що компанія хоче виробляти щонайменше по 10 таких систем на рік, починаючи з 2026 року, і подвоїти виробництво ракет середньої дальності IRIS-T з 2025 року.

"Це вдруге за дев'ять місяців, коли фірма оголошує про плани збільшити виробництво IRIS-T, оскільки Німеччина продовжує нарощувати свій оборонний потенціал на тлі зростаючих загроз з боку Росії", - пише видання.

Зазначається, що Німеччина поставила в Україну кілька установок IRIS-T, де їх переважно використовують для захисту Києва від російських ракетних атак.

Також Берлін пообіцяв поставити Києву ще шість одиниць IRIS-T і розраховує прийняти поставку першої з шести систем для своїх ВПС у жовтні.

IRIS-T для України

Німеччина стала активно допомагати Україні з системами ППО з початку вторгнення російських військ. При цьому самі системи показали себе ефективно і можуть знищувати ворожі крилаті ракети.

Наприкінці травня в Україну прибула нова система протиповітряної оборони з Німеччини. Йдеться про ЗРК IRIS-T.

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ППОВійна в Україні