Эстония уже в следующем году хочет наладить новое производство боеприпасов

Эстония хочет наладить производство боеприпасов уже в начале следующего года. Изготавливать боеприпасы планируется в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Министр обороны Ханно Пэквкур заявил, что Эстония хочет как можно скорее начать производство боеприпасов.

"В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать производство боеприпасов в Эстонии", - заявил Певкур.

Министр добавил, что пока у Эстонии нет оборонного промышленного парка, необходимо искать другие способы ускорить производство боеприпасов.

Министр отметил, что в Эмаре есть инфраструктура с соответствующими требованиями безопасности и надежности.

Известно, что в ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) организует тендер, победитель которого на три года получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складскими помещениями.

Объект должен быть использован для производства боеприпасов и взрывчатых веществ.