Запахло войной. Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и может ли он навредить Украине

Давний территориальный спор Венесуэлы и Гайаны может перерасти в военный конфликт. По итогам референдума венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил аннексию нефтяного региона Эссекибо и мобилизовал армию, Гайана тоже привела войска в повышенную боеготовность.

Подробнее о конфликте между этими странами и о том, может ли он навредить Украине, – в материале РБК-Украина ниже.

Хроника последних событий

6 декабря 2023 президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически объявил об аннексии региона Эссекибо соседнего государства Гайана.

На заседании правительства он предложил направить в Национальную ассамблею законопроект о создании нового штата Гайана-Эссекибо в составе страны. Также распорядился о создании там временного правительства, проведении переписи населения и выдаче венесуэльских паспортов.

Этому предшествовал референдум 3 декабря, на котором жители Венесуэлы высказались за присоединение новой территории. Однако официально опубликованный результат в 95% поддержки вызвал сомнения. По данным СМИ, явка была низкой, а данные голосования могли быть сфальсифицированы.

Референдум был проведен несмотря на решение Международного суда ООН, в котором Венесуэлу призвали воздержаться от каких-либо действий в территориальном споре с Гайаной.

Конфликт продолжается с XIX века, когда Гайана еще входила в состав Британской империи. С открытием богатых месторождений нефти в Эссекибо в 2015 году спор обострился, и на сегодня страны оказались в шаге от войны.

Чего добивается Мадуро

В 2024 году в Венесуэле должны состояться очередные президентские выборы. Аналитики считают политику Николаса Мадуро по вопросу Эссекибо элементом его избирательной кампании. Давний территориальный спор с соседней страной – единственный инструмент, который может сплотить венесуэльцев в условиях глубокого государственного кризиса.

"Безусловно, решение референдума и речь о возвращении якобы утраченной из-за незаконности территории возбуждает национальный дух и может быть аргументом на выборах. Мы знаем, что призыв к национализму может быть чрезвычайно решающим фактором на выборах", – выразил мнение профессор международных отношений Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии Лукас Карлос Лима в комментарии ВВС.

Кроме того ВВС пишет, что Мадуро может использовать результаты референдума для начала военной операции на границе с Гайаной. Если он поймет, что президентская кампания провалится, то объявление чрезвычайного положения в стране сделает проведение выборов невозможным.

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)

"Обострение" накануне выборов

Николас Мадуро возглавляет Венесуэлу уже 10 лет. Его переизбрание на второй срок в 2018-м году погрузило страну в политический кризис. Десятки стран, включая США, признали выборы сфальсифицированными.

В Венесуэле начались протесты, парламент официально отстранил Мадуро от власти и назначил и.о. главы государства Хуана Гуайдо. С тех пор Мадуро контролировал отдельные министерства и национальный банк, а Гуйадо – парламент страны. Однако кабинет Гуайдо был распущен в декабре 2022.

Спецпредставитель МИД Украины в Латинской Америке Руслан Спирин в комментарии РБК-Украина выразил мнение, что президент Мадуро провел референдум, чтобы отвлечь внимание венесуэльцев от внутренних проблем.

В стране продолжает расти недовольство правительством из-за социально-экономического кризиса. Осенью 2023 оппозиция провела праймериз кандидатов в президенты, которые собрали более 2,4 млн голосов. Это стало сигналом опасности для Мадуро в преддверии его президентской кампании.

Важно отметить, следить за процессом следующих выборов в Венесуэле будут международные наблюдатели ООН и ЕС, что позволит минимизировать возможность фальсификаций.

Эксперты называют референдум по Эссекибо проверкой электоральной поддержки, которую Мадуро "провалил". Хотя лидер Венесуэлы заявил, что народ выразился "громко и ясно" о территориальном споре, явка была низкой.

По данным национальной избирательной комиссии, проголосовало 10,5 млн человек из 20 млн жителей Венесуэлы с правом голоса. Однако реальные цифры могли быть ниже. Как сообщили наблюдатели от СМИ, на участках не было очередей из желающих проголосовать. Так, представители New York Times видели практически пустые центры для голосования.

"Это огромный провал для правительства", – оценил явку избирателей Бениньо Аларкон, директор исследовательского центра Католического университета Андреса Белло в Каракасе.

Позиция Гаяны и ее союзников

Гайана выступает против территориальных претензий Венесуэлы по аннексии части страны. Президент Ирфаан Али заявил, что "Эссекибо принадлежит нам, каждый его квадратный дюйм", и пообещал защищать его.

Фото: лидер Гайаны Ирфаан Али (Getty Images)

Первым шагом стало обращение в Международный суд ООН, который уполномочен принимать решение в спорах между Венесуэлой и Гайаной.

Суд 1 декабря обязал Венесуэлу не предпринимать никаких действий по изменению статуса-кво до тех пор, пока комиссия не вынесет вердикт по конкурирующим искам двух стран. К слову, на референдуме венесуэльцев спрашивали, согласны ли они не признавать юрисдикцию Международного суда в вопросах территориального спора.

После заявления Мадуро об аннексии президент Гайаны Ирфаан Али назвал Венесуэлу "государством вне закона".

"Бросая вызов Международному суду, Венесуэла отвергла международное право, верховенство закона в целом, а также фундаментальную справедливость, мораль и сохранение международного мира и безопасности. Они буквально объявили себя государством вне закона", – отметил Али в своей речи.

Лидер Гайаны обратился за помощью в Совбез ООН и связался с правительствами США, Великобритании, Франции и Бразилии.

Как пояснил генпрокурор Гайаны Анил Нандлалл France24, "любые действия или любые попытки предпринять какие-либо действия в соответствии с референдумом требуют обращения в Совет Безопасности ООН в качестве потерпевшей стороны".

Он сказал, что Гайана будет ссылаться на статьи 41 и 42 Устава ООН, которые могут санкционировать ограничения или военные действия для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

"Что касается военных сил, СБ ООН может разрешить использование вооруженных сил государствами-членами для оказания помощи в исполнении приказов Международного Суда", – сказал Нандлалл.

Тем временем в США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению вокруг региона Эссекибо.

"Мы призываем Гайану и Венесуэлу искать пути мирного решения их территориального спора, и это не тот вопрос, который можно решить референдумом", – заявил на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер.

7 декабря американские военные вместе с Силами обороны Гайаны должны провести совместные учения. В американском посольстве в Джорджтауне подчеркнули, что Вашингтон будет продолжать выполнять свои обязательства как "надежный партнер Гайаны в сфере безопасности".

Страны мобилизуют военные силы

После референдума 3 декабря обе стороны территориального спора объявили о приведении вооруженных сил в боевую готовность в качестве "меры предосторожности".

Николас Мадуро направил военных на границу страны у атлантического побережья. Также венесуэльские военные заявили о строительстве взлетно-посадочной полосы, которая будет "пунктом материально-технической поддержки комплексного развития Эссекибо".

Фото: армию Венесуэлы перебросили в границам с Гайаной (Getty Images)

Ирфаан Али заявил, что Гайана рассматривает это как непосредственную угрозу территориальной целостности и усиливает защиту свих земель.

"Силы обороны Гайаны находятся в полной боевой готовности и находятся в контакте со своими военными коллегами, в том числе с Южным командованием США", – подчеркнул он.

При этом военная мощь Гайаны значительно уступает численности армии Венесуэлы. По данным портала Global Firepower, венесуэльские вооруженные силы находятся на 52 месте рейтинга 145 сильнейших армий мира и насчитывают 137,5 тыс. военнослужащих, 229 танков.

Армия Гайаны в этот рейтинг не входит. Ресурс Military Balance оценивает численность вооруженных сил страны в 3 тыс. солдат и только 6 танков.

Почему Эссекибо стал предметом конфликта

Территориальному спору между Венесуэлой и Гайаной почти две сотни лет. В 1811 году Венесуэла получила независимость от Испанской империи, регион Эссекибо стал частью новой страны.

Однако через 3 года Британская империя приобрела по договору с Нидерландами колонию Гвиана (нынешня Гайана) рядом с Венесуэлой. Но четко обозначенной линии границ между территориями в договоре не было указано – спорным стал регион Эссекибо.

В 1841 Венесуэла обвинила Британию во вторжении на свои земли, с чего и начался конфликт. Международные арбитражи длились многие годы. В 1889 году заключением парижского арбитражного суда Эссекибо был признан частью британских территорий. Этим решением сейчас продолжает руководствоваться Гайана.

В свою очередь Венесуэла заявляет, что суд в Париже не был беспристрастным и Эссекибо был захвачен Британией в XIX веке незаконно.

В 1966 году незадолго до обретения Гайаной независимости от Соединенного Королевства Каракас и Лондон подписали Женевское соглашение, которое признавало претензии Венесуэлы и было направлено на поиск решений для практического урегулирования спора.

Граница спорной территори Эссекибо (скриншот Googlemaps)

Хотя территориальные претензии так и не были удовлетворены, на протяжении ХХ века они не провоцировали конфликтов, подобных нынешнему.

При правлении венесуэльского президента Уго Чавеса Венесуэла и Гайана имели хорошие отношения. Гайана даже вошла в созданный Чавесом альянс Petrocaribe и со скидкой получала венесуэльскую нефть.

Конфликт вокруг Эссекибо разгорелся с новой силой в 2015 году, когда в регионе были обнаружены богатые месторождения нефти. Объем залежей оценили в 11 млрд баррелей нефти (0,6% мировых запасов), стоимостью более полутриллиона долларов. The Economіst тогда назвал Гайану "новейшей нефтедержавой мира".

С тех пор президент Венесуэлы периодически поднимал тему давнего спора о территориях, что в итоге привело к референдуму.

Объявив об аннексии Эссекибо, Николас Мадуро распорядился выдать лицензии государственным нефтедобывающим компаниям Венесуэлы для начала работы на присоединенной территории. При этом транснациональная компания Exxon Mobil, которая занимается нефтевыработкой на территории Эссекибо, должна прекратить деятельность в течение 3-х месяцев.

Кто может стать на сторону Венесуэлы

Важным участником в споре между Гайаной и Венесуэлой является их страна-соседка – Бразилия.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва после референдума по Эссекибо принял решение усилить военный контингент на границе. Министерство обороны Бразилии перебросило в город Пакарайма на границе с Гайаной 200 бразильских военных и колесную бронетехнику, сообщало бразильское издание Folha de Sao Paolo.

В то же время бразильский лидер надеется на мирное урегулирование ситуации и говорит о том, что "Южной Америке не нужен хаос".

"Работайте с большой настойчивостью, чтобы улучшить жизнь людей, и не думайте о войне. Не продолжайте придумывать историю. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл победит – на стороне Венесуэлы и на стороне Гайаны", – призвал Лула да Силва лидеров обеих стран.

Фото: Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Getty Images)

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спецпредставитель МИД Украины в Латинской Америке Руслан Спирин, на данный момент нет информации, что кто-то в Латинской Америке поддерживает действия Венесуэлы, направленные на обострение конфликта.

Как правило, почти все страны Латинской Америки – это миролюбивые страны, являющиеся членами ООН и соблюдающие принципы международного права. Те, кто нарушает базовые принципы ООН не пользуется поддержкой стран Латинской Америки, отметил дипломат.

Однако Венесуэла может найти союзника на другом континенте – это Россия, сторонником которой является Николас Мадуро. Российские СМИ представляют новость о конфликте, как очевидный факт того, что война будет. Они также намекают на превосходство силы Мадуро.

"Россия, безусловно, стоит за поддержкой Венесуэлы. Сейчас мы видим, что после референдума Мадуро декларирует свои намерения отправиться в Россию на переговоры еще до конца этого года. Это совпадение, или там есть координация?", – предположил Руслан Спирин.

Отметим, в марте 2022 Николас Мадуро поддержал российское полномасштабное вторжение в Украину. Тогда лидер Венесуэлы заявил, что так называемые "ЛДНР созданы для того, чтобы защищать народ Донбасса от украинских радикалов".

Как конфликт может сказаться на Украине

Если возникнет вооруженный конфликт между Венесуэлой и Гайаной, он будет отвлекать внимание международного сообщества от продолжающихся конфликтов, в частности агрессии против Украины. Очевидно, это будет в пользу России.

"Страны Латинской Америки – это великие пацифисты, придерживающиеся принципов невмешательства во внутренние дела других стран. В то же время, они четко осуждают агрессию России против Украины", – выразил мнение дипломат.

Страны региона будут пытаться предотвратить эскалацию, разрешить ситуацию с привлечением возможностей ООН. Но должны учитывать, что ненаказанная агрессия России против Украины поощряет разрешение споров силой. Сейчас критически важно, чтобы регион продемонстрировал лидерство и не дал спору перерасти в конфликт, резюмировал Руслан Спирин.

В свою очередь Украина отметила необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН по делу "Гайана против Венесуэлы". Приказ обязывает Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые изменят ситуацию в регионе Эссекибо. А также обе стороны – воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить спор, или усложнить его разрешение.