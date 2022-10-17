На фоне ударов по Киеву. В Иране снова сделали циничное заявление о поставках дронов РФ

На фоне массированного налета дронов-камикадзе "Shahed-136" на Киев в Иране в очередной раз заявили, что не поставляли беспилотники России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, имеют политические амбиции и распространяются западными источниками. Мы не поставляли оружие ни одной из сторон, находящихся в состоянии войны", - заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Напомним, российские войска утром 17 октября совершили массированный удар иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136" по нескольким городам Украины. В частности, беспилотники ударили по Киеву и Николаеву.

Вследствие ударов в Киеве погиб по меньшей мере один человек.

Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

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