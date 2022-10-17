RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На фоне ударов по Киеву. В Иране снова сделали циничное заявление о поставках дронов РФ

Фото: в Иране снова сделали циничное заявление о поставках дронов РФ (defence-ua.com)
Автор: Руслан Гаращенко

На фоне массированного налета дронов-камикадзе "Shahed-136" на Киев в Иране в очередной раз заявили, что не поставляли беспилотники России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, имеют политические амбиции и распространяются западными источниками. Мы не поставляли оружие ни одной из сторон, находящихся в состоянии войны", - заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Напомним, российские войска утром 17 октября совершили массированный удар иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136" по нескольким городам Украины. В частности, беспилотники ударили по Киеву и Николаеву.

Вследствие ударов в Киеве погиб по меньшей мере один человек.

Тем временем министры иностранных дел Европейского союза призвали к новым санкциям против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранВойна в Украине