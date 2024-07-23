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На фоне риска потери. Украина арестовала яхту Медведчука в Хорватии

Вторник 23 июля 2024 19:32
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На фоне риска потери. Украина арестовала яхту Медведчука в Хорватии Фото: Виктор Медведчук, бывший нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Печерский районный суд Киева арестовал яхту скандального экс-нардепа Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии. Такое решение он принял на фоне риска для Украины потерять дорогостоящий актив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора об аресте яхты ROYAL ROMANCE и передаче ее Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

У украинских правоохранителей есть информация, что Виктор Медведчук мог незаконно легализовать имущество. Речь идет о фиктивной продаже яхты через оффшорные компании, конечным бенефициаром которых является его жена.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 июля, народный депутат Ярослав Железняк обнародовал дайджест Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). В нем было сказано, что Украина может потерять актив в виде яхты Медведчука ROYAL ROMANCE, которая находится в Хорватии.

Такой риск потери возник после решения Окружного суда хорватского города Сплит отменить арест на яхту.

Причиной этому стало то, что Офис генпрокурора Украины не предоставил обвинительный акт по уголовному делу.

К слову, стоимость яхты ROYAL ROMANCE оценивается в приблизительно 200 млн долларов.

Стоит заметить, что Кабмин только в феврале этого года согласовал продажу арестованной яхты Медведчука. Средства с продажи должны будут усилить государственный бюджет.

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