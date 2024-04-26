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Ближе к границе с РФ. Швеция отправит в Латвию войска и танки Leopard

Пятница 26 апреля 2024 07:30
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Ближе к границе с РФ. Швеция отправит в Латвию войска и танки Leopard Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеция намерена в ближайшее время перебросить в Латвию свои войска, а также бронетранспортеры и танки Leopard.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Правительство приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовить шведский вклад в батальон, который будет охранять страны Балтии", - заявил Кристерссон.

По его словам, Швеция в ближайшее время продолжит реализацию планов по отправке войск в Латвию в рамках развертывания сил НАТО в странах Балтии, которые имеют сухопутные границы с Россией и ее союзником Беларусью.

Он также подчеркнул, что эти силы должны начать действовать с начала следующего года. Кроме войск в Латвию будет переброшена легкая бронетехника, а также танки Leopard. В Вооруженных силах Швеции ранее заявляли, что в Латвию могут быть отправлены около 600 военнослужащих.

Что предшествовало

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что Запад должен стремиться создать больше "стратегических трудностей" в попытке контролировать поведение России. При этом он также отметил, что НАТО делает недостаточно, чтобы остановить агрессию РФ против Украины.

Также правительство Швеции на фоне угроз со стороны РФ намерено подготовить страну к возможному военному конфликту с Россией. Предполагается, что для этой цели в стране могут модернизировать порты, дороги, железнодорожные сети, больницы и укрытия.

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Российская Федерация Латвия Швеция
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