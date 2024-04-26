Ближе к границе с РФ. Швеция отправит в Латвию войска и танки Leopard

Швеция намерена в ближайшее время перебросить в Латвию свои войска, а также бронетранспортеры и танки Leopard.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Правительство приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовить шведский вклад в батальон, который будет охранять страны Балтии", - заявил Кристерссон.

По его словам, Швеция в ближайшее время продолжит реализацию планов по отправке войск в Латвию в рамках развертывания сил НАТО в странах Балтии, которые имеют сухопутные границы с Россией и ее союзником Беларусью.

Он также подчеркнул, что эти силы должны начать действовать с начала следующего года. Кроме войск в Латвию будет переброшена легкая бронетехника, а также танки Leopard. В Вооруженных силах Швеции ранее заявляли, что в Латвию могут быть отправлены около 600 военнослужащих.