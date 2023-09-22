США перебросили в Румынию истребители F-16

"Я приветствую размещение Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для миссии НАТО по охране воздушного пространства в Румынии", - рассказал Уайт.

По его словам, такие действия являются четким сигналом о том, что страны НАТО будут защищать каждого союзника.

"В то время как Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, мы наблюдаем ряд ударов по украинской инфраструктуре в непосредственной близости от территории НАТО. Мы сохраняем бдительность и поддерживаем тесный контакт с союзниками в этом регионе", - добавил и.о. пресс-секретаря НАТО.

Падение "Шахедов" в Румынии

Напомним, за последние несколько недель на границе Румынии с Украиной несколько раз находили обломки беспилотников.

Это происходило после ночных атак россиян, во время которых они использовали свои дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по портовой инфраструктуре Украины на реке Дунай.

МИД Румынии несколько раз вызывало главу дипломатической миссии РФ. Страна также консультировалась с НАТО насчет инцидентов.