На фоне пошлин: посол США уверен в торговой сделке с Канадой

Выступая во время вечеринки по случаю Дня независимости в Оттаве, Хекстр отметил, что у них есть два человека, которые ведут переговоры от имени каждой из стран (в своей речи он имел ввиду президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни).

"Когда они закончат, я уверен, что они оба смогут вернуться к своему народу и своим гражданам и сказать: "У меня есть отличная сделка для Канады" - и я думаю, что у нас будет президент, который скажет: "У меня есть отличная сделка для США", - сказал Хекстр.

Далее он добавил: "Это означает, что в выигрыше обе стороны".

Bloomberg отмечает, что лидеры двух стран договорились о крайнем сроке достижения сделки - 21 июля.

"Мы справимся с этим. Когда мы закончим, мы будем сильнее и лучше, чем были в начале", - резюмировал посол.