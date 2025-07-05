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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

На тлі мит: посол США впевнений у торговельній угоді з Канадою

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Посол США в Канаді Піт Хекстр з оптимізмом дивиться на торговельні переговори між Америкою і Канадою. Він вважає, що угоди незабаром буде досягнуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виступаючи під час вечірки з нагоди Дня незалежності в Оттаві, Гекстр зазначив, що у них є дві людини, які ведуть переговори від імені кожної з країн (у своїй промові він мав на увазі президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Канади Марка Карні).

"Коли вони закінчать, я впевнений, що вони обидва зможуть повернутися до свого народу і своїх громадян і сказати: "У мене є чудова угода для Канади" - і я думаю, що в нас буде президент, який скаже: "У мене є чудова угода для США", - сказав Хекстр.

Далі він додав: "Це означає, що у виграші обидві сторони".

Bloomberg зазначає, що лідери двох країн домовилися про крайній термін досягнення угоди - 21 липня.

"Ми впораємося з цим. Коли ми закінчимо, ми будемо сильнішими і кращими, ніж були на початку", - резюмував посол.

Відновлення переговорів між США та Канадою

Нагадаємо, 27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою. Це сталося після того, коли країна почала запроваджувати податок на цифрові послуги, які спрямовані проти IT-гігантів США.

Однак незабаром Канада відмітила свій план оподаткування американських технічних компаній, а Карні зі свого боку заявив, що країни відновлюють торговельні переговори.

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