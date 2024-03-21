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Минюст США подаст в суд на Apple, - Bloomberg

Четверг 21 марта 2024 03:00
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Минюст США подаст в суд на Apple, - Bloomberg Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министерство юстиции США готовится в четверг подать в суд Apple Inc. по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства из-за блокирования для конкурентов доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На фоне этой новости в конце торгов акции Apple упали на 1,4% до 176,10 долларов. К моменту закрытия в среду они упали на 7,2%.

Будущее дело станет третьим случаем за последние 14 лет, когда Министерство юстиции США подает в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства, но это первое дело, в котором производитель iPhone обвиняется в незаконной сохранности своего доминирующего положения.

Иск подается в тот момент, когда Apple также становится предметом все большего внимания в Европе из-за якобы антиконкурентного поведения. В текущем месяце компания была оштрафована на 1,8 миллиарда евро за то, что не позволяла конкурентам потокового транслирования музыки предлагать более дешевые предложения. Apple подала апелляцию на штраф и заявила, что регуляторы не смогли выявить никаких "достоверных доказательств ущерба потребителям".

Тем временем компания может столкнуться с полномасштабным расследованием в соответствии с новыми правилами ЕС по крупным технологиям — Законом о цифровых рынках — вступившим в силу в начале этого месяца. Конкуренты критикуют новые правила App Store, вступившие в силу в Европе, жалуясь, что изменения могут привести к повышению цен для разработчиков. Штрафы за несоблюдение новых правил ЕС могут быть суровыми – до 10% годового мирового дохода компании или до 20% за повторные нарушения.

Напомним, на днях генеральный директор компании Apple объявил, что до конца 2024 планируется выпустить собственные разработки в сфере генеративного ИИ.

Согласно последним утечкам, поступившим из источников в Азии, предполагается, что в следующем году iPhone 17 может быть выпущен с улучшенным антибликовым дисплеем, который обещает быть более устойчивым к царапинам, чем примененный в iPhone 15 Apple Ceramic Shield.

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Apple Соединенные Штаты Америки
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