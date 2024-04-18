На фоне голосования по Украине. От Джонсона требуют усложнить процесс отставки спикера, - CNN

Республиканцы требуют, чтобы в законопроекты о внешней помощи, в том числе Украине, включили усложнение процесса отставки спикера Палаты представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации издания, в последние несколько дней республиканцы в частном порядке призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона внести в четыре законопроекта о внешней помощи меры, которые бы усложнили "предложение об освобождении кресла" (процедура отставки спикера Палаты представителей).

CNN уточняет, что пока неясно, пойдет ли на такой шаг Джонсон, но он уже рассматривает предложение республиканцев.

В настоящее время любой член Палаты представителей может инициировать отставку спикера - это часть сделки, которую заключил бывший спикер Палаты Кевин Маккарти, чтобы получить должность в прошлом году.

Ультраправые республиканцы против

Как пишут журналисты, сегодня, 18 апреля, ультраправые республиканцы требовали, чтобы Джонсон дал гарантии, что он не будет менять правила процедуры отставки спикера, но он не согласился.

﻿"Мы уведомили его, что любая попытка изменить порог принятия решения об отставке, скорее всего, приведет к отставке", - сказал республиканец Мэтт Гетц.

В свою очередь скандальная ультраправая законодательница Марджори Тейлор Грин призвала Джонсона выступить перед республиканской фракцией и рассказать о своих намерениях в вопросе процедуры отставки спикера.

Отметим, что ультраправые республиканцы в основном не поддерживают Джонсона. В частности, они критикуют его за законопроект о помощи Украине и выступают против любых поставок оружия или передачи денег нашей стране.

Мнение демократов

Как пишет CNN, демократы расходятся в своих оценках насчет этого вопроса. Часть утверждает, что партия должна преодолеть ожесточенную предвзятость, чтобы передать критически важную помощь Украине. При этом другая часть уверена, что республиканцы должны принять свои собственные правила в вопросе отставки спикера.