TI закликає правоохоронців провести внутрішнє розслідування через корупцію в "оборонці"

У ТІ наголошують на потребі рішучих дій з боку керівництва НАБУ для відновлення репутації

Transparency International Ukraine призывает руководителей Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной фискальной службы (ГФС), Военной прокуратуры ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) безотлагательно начать проверку действий сотрудников, которые фигурируют в расследовании журналистов "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме". Об этом сообщает пресс-служба организации.

В организации отметили, что целесообразно было бы привлечь к этому общественность для прозрачности процесса. В частности, в Tl подчеркивают необходимость решительных действий со стороны руководства НАБУ для восстановления репутации антикоррупционного бюро.

"НАБУ является частью антикоррупционной инфраструктуры, на которую возлагают большие надежды как украинский народ, так и международные партнеры. Бюро должно продемонстрировать способность к контролю за соблюдением законности сотрудниками, а при необходимости - к самоочищению. По мнению Tl, НАБУ должно как можно быстрее задействовать Управления внутреннего контроля для расследования фактов относительно отдельных детективов и руководителей Антикорбюро и отстранить сотрудников от должностей до решения Дисциплинарной комиссии", - призывают в Transparency International.

В организации добавили, что ждут на внеочередное заседание Совета общественного контроля НАБУ, членами которой являются представители Tl.

"Именно этот институт гражданского общества имеет законные механизмы контроля за деятельностью НАБУ и является гарантом прозрачности Бюро", - говорится в сообщении.

Напомним, что в расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, САП, ГПУ и ГФС были замешаны в схемах хищения в "Укроборонпроме".

В ГПУ уже отреагировали и заявили, что взятки не брали. От НАБУ еще официального комментария нет. Также со стороны новосозданного Государственного бюро расследований было заявление, что выяснит роль следственных органов в коррупции в оборонной сфере.