ТКГ розгляне ситуацію з обстрілом і загибеллю військових на Донбасі

Новий секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що в рамках засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу буде розглянуто питання обстрілу бойовиками санітарного автомобіля поблизу селища Водяне. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що сьогодні вранці санітарний автомобіль українських сил потрапив під смертельний вогонь бойовиків поблизу селища Водяне. Один військовий загинув на місці, а нещодавно стало відомо, що у госпіталі від важких поранень помер медик.

Данилюк висловив співчуття родинам і друзям загиблих.

"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно, що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права", - написав він.

Секретар РНБО зазначив, що подібні прояви агресії загрожують зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Крім того, він повідомив, що ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ОНС в районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. В результаті обстрілу один військовий загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців операції Об'єднаних сил - отримали поранення.

Пізніше РБК-Україна повідомило, що військовий медик, який був поранений під час обстрілу бойовиками санітарного автомобіля одного з підрозділів Об'єднаних сил, загинув. Медик помер від отриманих травм.

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз і Сполучені Штати Америки належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі.