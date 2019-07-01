ТКГ рассмотрит ситуацию с обстрелом и гибелью военных на Донбассе

Новый секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу будет рассмотрен вопрос обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи поселка Водяное. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что сегодня утром санитарный автомобиль украинских сил попал под смертельный огонь боевиков вблизи поселка Водяное. Один военный погиб на месте, а недавно стало известно, что в госпитале от тяжелых ранений скончался медик.

Данилюк выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно, что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", - написал он.

Секретарь СНБО отметил, что подобные проявления агрессии угрожают усилиям по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме того, он сообщил, что ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 1 июля во время эвакуации раненного военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате обстрела один военный погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил - получили ранения.

Позже РБК-Украина сообщило, что военный медик, который был ранен при обстреле боевиками санитарного автомобиля одного из подразделений Объединенных сил, погиб. Медик скончался от полученных травм.

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе.