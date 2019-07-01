Зеленський відреагував на новий обстріл і загибель військових на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент прокоментував обстріл санітарного авто у Водяному

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз та Сполучені Штати Америки належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі. Про це він написав у своєму Facebook.

Таким чином глава держави прокоментував обстріл бойовиками санітарного автомобіля у Водяному. Він підкреслив, що цей обстріл є ганебною спробою зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі.

"Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному - порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі", - зазначив президент.

Він також додав, що Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права.

"Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 1 липня під час евакуації пораненого військовими медиками ООС у районі села Водяне бойовики обстріляли санітарний автомобіль. У результаті обстрілу один військовий загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців операції Об'єднаних сил - отримали поранення. Підкреслювалося, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Пізніше РБК-Україна повідомило, що військовий медик, який був поранений під час обстрілу бойовиками санітарного автомобіля одного з підрозділів Об'єднаних сил, загинув. Медик помер від отриманих травм.