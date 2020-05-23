В ТКГ розповіли, що обговорювали на засіданні безпекової підгрупи

Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

У ТКГ підтвердили, що на ділянці ремонту ліній електромереж в ОРЛО немає обстрілів та тривать роботи

Під час засідання безпекової підгрупи ТКГ представникам української делегації вдалось довести, що історія про нібито відкриття вогню з української сторони по об'єктах енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганської області є надуманою та не відповідає реальності. Адже учасники групи підтвердили, що на ділянці ремонту ліній електромереж наразі немає обстрілів та тривать роботи.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні після виступів представників якраз громядан Росії, був представник-дипломат пан посол Кульмабетов і два громадянина Росії: пані Ніканорова та пан Дейнего. Вони представляли ту сторону. І знову було розказано, що там щось коїться, що бідні робітники і їх (нібито, - ред.) обстріляли. Я поставив запитання пану послу Чевіку, який є і представником СММ ОБСЄ, і одночасно модератором групи безпеки робочої групи ТКГ: "Чи зафіксовано патрулями ОБСЄ будь-які факти обстрілу з боку українських позицій саме цих ліній електромереж, робітників тих ремонтних бригад?". У відповідь я не отримав підтвердження. Було сказано, що в 9 км проїжджав патруль ОБСЄ і чули вибухи в напрямку, 6 вибухів", - розповів Рєзніков.

За його словами, представник ОБСЄ не підтвердив, що з боку українських військ здійснювались якісь постріли.

"Ми дали знову гарантії безпеки з 25-го числа, розуміючи гуманітарні потреби. Зараз ми спостерігаємо як ця бригада працює. І ми стріляємо?! Я знову ж таки заявив під час засідання, що в мене є факт, жодної стрільби з нашої сторони нема і ваші працівники працюють. Пан Кульмабетов в ефірі спитав громадянина РФ Дейнего, чи може він підтвердити факт відсутності пострілів на цей момент, І він підтвердив відсутність стрільби на даний момент. Тому це історія абсолютно надумана і спровокована", - зазначив він.

Резніков додав, що чергове робоче засідання ТКГ планується на наступну середу.

Нагадаємо, ватажок самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про нібито обстріли з української сторони об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганської області.

Офіційний Київ також спростував звинувачення в обстрілах, а голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма ініціював термінове засідання підгрупи Тристоронньої контактної групи з безпеки через загострення ситуації на Донбасі.

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Автор: Анастасия Светлевская