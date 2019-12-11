У ТКГ прокоментували виправлений текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі

Представник України в політичній підгрупі в тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, що виправлений Офісом Президента текст комюніке за підсумками саміту в нормандському форматі - це складнощі перекладу. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Hromadske.

За його словами, ця історія роздута з нічого".

"Надумана, роздута історія з нічого ... Що насправді відбувалося, це комюніке відпрацьовувалося, уявіть собі йдуть складні переговори в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств дошліфовував слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою і українською мовою, а текст виходить англійською. І коли в годину ночі після двох діб напруженості звичайно хлопці, які займалися перекладом, вчинили ... "труднощі перекладу", як кажуть в тому кіно", - сказав Рєзніков.

Нагадаємо, у первісній версії говориться: "сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей ... всім правовим аспектам Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (особливого статусу)". В оновленій редакції слова "Закону" вже немає.

Також повідомлялося, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилин заявив, що на сайті президента України виклали навмисно спотворений текст. Він повідомив, що поки не з'явиться "правильний текст, ми не будемо виконувати рішення саміту".