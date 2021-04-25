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ТКГ обговорює санкції за порушення "тиші" на Донбасі, - Кравчук

Автор: Артур Родивилов

Україна обговорює документ щодо вдосконалення координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню. Він може бути підписаний 28 квітня на засіданні ТКГ.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу " Дом".

За його словами, проект цього документа був переданий спецпредставнику голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау. Він містить сім пунктів доповнень до того механізму, який діє з липня 2020 року.

"Ось цей документ буде обговорюватися ще раз 27 квітня робочою підгрупою вже з пропозиціями всіх формулювань, а 28 числа, якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на ТКГ і приймемо",- розповів Кравчук.

Кравчук переконаний, що прийняття цього документа матиме позитивний ефект у врегулюванні конфлікту на сході України.

Нагадаємо, раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував збирати робочу групу ТКГ з питань безпеки протягом 24 годин у разі загибелі військовослужбовців внаслідок обстрілів на Донбасі. Він підкреслив, що необхідно ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли.

Раніше РБК-Україна писало, що останнім часом на Донбасі збільшилася кількість мінувань населених пунктів бойовиками.

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