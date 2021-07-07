Україна в ТКГ закликала російську сторону прискорити обмін полоненими
Українська делегація в Тристоронній контактній групі закликала делегацію з Росії прискорити процес підготовки до обміну полоненими. Зокрема, через конфлікт осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу української делегації в ТКГ.
"Україна і ОБСЄ закликали Російську Федерацію до прискорення процесу підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Україна і новопризначений модератор гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликали Росію підготувати до наступного засідання актуальні списки утримуваних осіб для прискорення процесу обміну полоненими.
Нагадаємо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях. Зокрема, в обмін на виконання політичних вимог, які є для України нереальними.
Крім того, 9 червня на засіданні ТКГ українська сторона закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох тяжкохворих полонених українців.