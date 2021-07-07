Україна в ТКГ закликала російську сторону прискорити обмін полоненими

Українська делегація в Тристоронній контактній групі закликала делегацію з Росії прискорити процес підготовки до обміну полоненими. Зокрема, через конфлікт осіб.

"Україна і ОБСЄ закликали Російську Федерацію до прискорення процесу підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна і новопризначений модератор гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликали Росію підготувати до наступного засідання актуальні списки утримуваних осіб для прискорення процесу обміну полоненими.