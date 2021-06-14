ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія проводить обміни полоненими залежно від політичних інтересів, - Гармаш

Новость на русском →
Понеділок 14 червня 2021 16:08
Росія проводить обміни полоненими залежно від політичних інтересів, - Гармаш Фото: представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш (facebook.com/sergiy garmash)
Автор: РБК-Україна

Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях. Зокрема, в обмін на виконання політичних вимог, які є для України нереальними.

Про це заявив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24".

"Росія використовує наших полонених чисто з політичних цілей. В обмін на виконання політичних вимог. Її політичні вимоги нереальні для України. А гуманітарні вимоги вони не виконують", - заявив він.

За словами Гармаша, на останньому засіданні ТКГ глава української делегації Леонід Кравчук запропонував обміняти чотирьох важкохворих українця, проте Росія на поступки не пішла.

"На останньому засіданні ТКГ Кравчук запропонував обміняти чотирьох тяжкохворих українців... Вони не пішли на поступки, не пішли навіть на згоду України виконати певні вимоги. Тому що вони не зацікавлені в такому обміні. Їм потрібні заручники, щоб міняти їх залежно від політичних інтересів, коли їм буде вигідно", - підкреслив він.

Нагадаємо, 9 червня на засіданні ТКГ українська сторона закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох тяжкохворих полонених українців. Кравчук мотивував цю пропозицію тим, що Україна зможе забезпечити належне лікування громадян.

Крім того, українська сторона в ТКГ просила визволити з полону майже 100 осіб, місцезнаходження яких вже вдалося встановити.

Додамо, що українська делегація в ТКГ звинувачувала Росію в тому, що вона неналежним чином реагує на пропозиції щодо обміну полоненими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація обмін полоненими
NEWS
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків