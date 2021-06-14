Росія проводить обміни полоненими залежно від політичних інтересів, - Гармаш

Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях. Зокрема, в обмін на виконання політичних вимог, які є для України нереальними.

Про це заявив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24".

"Росія використовує наших полонених чисто з політичних цілей. В обмін на виконання політичних вимог. Її політичні вимоги нереальні для України. А гуманітарні вимоги вони не виконують", - заявив він.

За словами Гармаша, на останньому засіданні ТКГ глава української делегації Леонід Кравчук запропонував обміняти чотирьох важкохворих українця, проте Росія на поступки не пішла.

"На останньому засіданні ТКГ Кравчук запропонував обміняти чотирьох тяжкохворих українців... Вони не пішли на поступки, не пішли навіть на згоду України виконати певні вимоги. Тому що вони не зацікавлені в такому обміні. Їм потрібні заручники, щоб міняти їх залежно від політичних інтересів, коли їм буде вигідно", - підкреслив він.