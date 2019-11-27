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Сайдик сподівається, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром

Новини » Політика     27.11.2019 - 19:04
Сайдик сподівається, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром
Фото: Мартін Сайдик (twitter.com mir24tv)

Сайдик сподівається, що "нормандську четвірку" не будуть турбувати бойові дії на Донбасі

Спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдик розраховує, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться незабаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Сайдик дивиться з великою надією на зустріч у "нормандському форматі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі і сподівається, що "нормандську четвірку" не будуть здалеку турбувати бойові дії на Донбасі.

"Ведеться дійсно дуже серйозна робота. Я переконаний, що сторони хочуть обміну. І я сподіваюся, що обмін ще відбудеться ближчим часом", - сказав він.

Нагадаємо, на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмайера" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Як зазначається, лідери країн підпишуть підсумковий документ, який "носить концептуальний характер". "Документ буде свого роду "дорожньою картою". Повідомляється, що проект закріплює "формулу Штайнмайера" як основоположну концепцію політичного врегулювання конфлікту, а також включає в себе перелік конкретних завдань для Контактної групи по її реалізації.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч.

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Новини України ДонбаспленныеМартин сайдик
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