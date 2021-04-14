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Як проводитимуть іспит з української мови для чиновників: рішення Кабміну

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 13:51
Як проводитимуть іспит з української мови для чиновників: рішення Кабміну Фото: стало відомо, як чиновники складатимуть іспит з української мови (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України визначився з порядком проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Такий іспит повинні складати претенденти на посади в державній службі.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

За словами представника Кабінету міністрів у Верховній раді Василя Мокана, прийнята постанова передбачає, що:

  • іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, проходить у формі анонімного тестування з використанням комп'ютерної техніки;
  • методику та інструкції його проведення визначає і затверджує Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає сертифікат про рівень володіння мовою.

Зазначимо, сам порядок проведення такого іспиту на урядовому порталі не опубліковано.

Очікується, що цього році іспит повинні будуть скласти близько 150 000 майбутніх чиновників.

Нагадаємо, згідно "мовного закону", з 2021 року претенденти на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування повинні складати іспит з української мови.

При цьому сам "мовний закон" досі знаходиться на оскарження в Конституційному суді.

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