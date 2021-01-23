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Відмова обслуговувати українською: Кремінь розповів, коли почнуть штрафувати

Київ, Субота 23 січня 2021 21:19
Відмова обслуговувати українською: Кремінь розповів, коли почнуть штрафувати
Фото: Тарас Кремінь (radiosvoboda.org)
Автор: Роман Тверденко

Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться у 2022 році. Але і штрафувати будуть не всіх підряд.

Про це заявив мовної омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він нагадав, що штрафи в розмірі від 5100 до 6800 гривень будуть виписані для злісних порушників, які систематично відмовляються обслуговувати клієнтів українською.

"Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, стосовно яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг досить двох для того, щоб ми почали справу, щоб був складений протокол і накладали штраф", - зазначив Кремень.

Також він підкреслив, що для оформлення такого штрафу потрібні докази. І його можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, норма закону про штрафи за відмову від обслуговування українською мовою, набрала чинності з 16 січня 2021 року. Підприємства всіх форм власності будуть штрафувати на суму від 5100 до 6800 гривень.

Відповідні положення містяться в ст. 57 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Згідно з законом, за фактом порушення складається протокол. Уповноважений із захисту державної мови виносить суб'єкту господарювання попередження з 30-денним терміном на його усунення.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був прийнятий 25 квітня 2019 року. Однак деякі його норми, у т. ч. щодо використання державної мови в сфері послуг, вводяться в дію з відстрочкою.

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