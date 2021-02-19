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Санкції проти Марченко: частина активів 1+1 арештовані

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 18:38
Санкції проти Марченко: частина активів 1+1 арештовані Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana marchenko official)
Автор: Лера Полищук

Рада національної безпеки і оборони України ввів санкції проти дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко. Активи телеканалу 1+1, які належать їй, заарештовано.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він зазначив, що арешт накладається на частину активів каналу "1+1", які належать Марченко. При цьому канал продовжить свою роботу.

"1 + 1 буде працювати. Там частина. Накладається арешт. Вони не мають права його продавати, користуватися, закладати", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що дружина Медведчука Оксана Марченко має частку в структурі медіагрупи "1+1".

Рік тому СБУ проводила обшуки на телеканалі "1+1" у зв'язку з прослуховуванням тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Тоді Зеленський допустив, що після обшуків можливий конфлікт з власником телеканалу Ігорем Коломойським.

Крім того, Служба безпеки України проводить перевірки на телеканалі "1+1", щоб дізнатися, хто впливає на інформаційну політику телеканалу.

"Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій...", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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