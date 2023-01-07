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Историческое событие. В Лавре началась рождественская служба Эпифания: трансляция

Новина українською →
Киев, Суббота 07 января 2023 09:37
Историческое событие. В Лавре началась рождественская служба Эпифания: трансляция Фото: митрополит Эпифаний (facebook.com/epifaniy)
Автор: Мария Кучерявец

В Киево-Печерской Лавре началась рождественская служба Блаженнейшего митрополита Эпифания. Это первое богослужение, которое проводит ПЦУ на территории Лавры.

РБК-Украина рассказывает коротко, что об этом известно и где смотреть онлайн-трансляцию богослужения.

Отметим, что раньше богослужение в Киево-Печерской Лавре проводило только УПЦ московского патриархата.

Так, праздничная литургия по случаю Рождества Христова началась сегодня с 9 часов утра.

Для ее проведения ПЦУ получила специальное разрешение от Министерства культуры.

На территории Лавры находится много людей, а правоохранители проверяют у посетителей документы и пропускают через металлоискатели.

Также украинцы могут наблюдать за рождественским богослужением онлайн. Смотреть можно по ссылке.

Напомним, ранее настоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний лично объявил о первом рождественском богослужении в Киево-Печерской лавре.

Также мы писали, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование.

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