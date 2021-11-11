RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури

Автор: Юлія Бойко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку. Серед причин - передача Держкіно до управління Кабінету міністрів та бюджету на сферу культури у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Сьогодні написав заяву про відставку... звіт у Раді не за горами. Сьогодні надіслав свою заяву голові ВР Руслану Стефанчуку", - зазначив Ткаченко.

За його словами, серед причин відставки - рішення про передачу Держкіно до управління Кабінету міністрів без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики.

"Такі стиль та підходи до управління процесами мене дивують - не мій концепт та цінності", - зазначив він.

Ткаченко уточнив, що не може погодитись із цим рішенням. Крім того, за його словами, уряд блокує створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Також однією з причин відставки є бюджет на культуру в 2022 році.

"І характер обговорення, і фінальна сума для мене є неприйнятними", - додав міністр.

Фото: заява Ткаченка (facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Нагадаємо, напередодні поінформоване джерело РБК-Україна в "Слузі народу" повідомило, що Ткаченко піде з уряду Дениса Шмигаля.

Ще наприкінці серпня РБК-Україна писала, що Ткаченка може замінити його перший заступник Ростислав Карандєєв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Ткаченко