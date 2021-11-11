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Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры

Автор: Юлия Бойко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Среди причин - передача Госкино в управление Кабинета министров и бюджет на сферу культуры в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня написал заявление об отставке… отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку", - отметил Ткаченко.

По его словам, среди причин отставки - решение о передаче Госкино в управление Кабинета министров без согласования с Министерством культуры и информационной политики.

"Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют - не мой концепт и ценности", - отметил он.

Ткаченко уточнил, что не может согласиться с этим решением. Кроме того, по его словам, правительство блокирует создание Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Также одной из причин отставки также является бюджет на культуру в 2022 году.

"И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - добавил министр.

Фото: заявление Ткаченко (facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Напомним, накануне информированный источник РБК-Украина в "Слуге народа" сообщил, что Ткаченко уйдет из правительства Дениса Шмыгаля.

Еще в конце августа РБК-Украина писало, что Ткаченко может заменить его первый заместитель Ростислав Карандеев.

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Александр Ткаченко