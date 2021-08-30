ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відставки в Кабміні: яких міністрів можуть замінити

Новость на русском →
Київ, Понеділок 30 серпня 2021 08:47
Відставки в Кабміні: яких міністрів можуть замінити Фото: міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У Кабміні плануються відставки. Деяких міністрів можуть замінити під кінець вересня.

Про це повідомили джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".

Поінформовані джерела видання повідомили, що своїх посад цієї осені можуть позбутися від трьох до п'яти членів Кабміну.

Це може бути:

  • міністр оборони Андрій Таран,
  • віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський,
  • міністр соцполітики Марина Лазебна.

Ще два члени Кабміну, чиї прізвища на слуху в контексті майбутніх перестановок - це міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На Банковій вже пригледіли готового кандидата на місце Ткаченка. А це означає, що правляча команда всерйоз роздумує про його відставку.

Змінити Ткаченка на його посаді може його перший заступник - Ростислав Карандєєв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Таран Денис Малюська Олександр Ткаченко Марина Лазебна Кабінет Міністрів України
NEWS
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
DAILY
Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського