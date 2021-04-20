Ткаченко: наплив російських артистів в Україну поступово буде спадати

Наплив російських артистів в Україну неможливий з природних причин, і поступово він буде спадати. В разі окремих спроб російських артистів виступати в Україні, це питання буде врегульовано або за допомогою громадськості, або на законодавчому рівні.
Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Я вважаю, що наплив російських артистів в Україну неможливий з природних причин, і поступово він буде спадати. І навіть якщо будуть окремі приклади цього приїзду, рано чи пізно це природним чином відрегулюється або з допомогою громадськості, або на законодавчому рівні", - сказав Ткаченко.
При цьому він зазначив, що наразі прямої відповіді, як регулювати саме діяльність артистів у законодавчій площині, немає.
Нагадаємо, міністр Ткаченко також заявив, що російський вплив в медіасфері України все ще залишається. У зв'язку з цим стало актуальним питання з приводу створення центрів протидії дезінформації.
За його словами, зараз в деяких регіонах російські медіа мають досить великі цифри за переглядами серед українського населення через різні платформи.