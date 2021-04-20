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Російський вплив в українській медіасфері залишається, - Ткаченко

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 08:33
Російський вплив в українській медіасфері залишається, - Ткаченко Фото: міністр культури України Олександр Ткаченко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч, Сергій Щербина

Російський вплив в медіасфері України все ще залишається. У зв'язку з цим стало актуальним питання з приводу створення центрів протидії дезінформації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, зараз в деяких регіонах російські медіа мають досить великі цифри за переглядами серед українського населення через різні платформи.

"Руська порядок в принципі, на жаль, часто підхоплюється нашими медіа, тому що немає аналізу того, звідки ростуть ноги. Власне кажучи, тому став актуальним питання з приводу центрів протидії дезінформації. Для того, щоб була також очевидна державна позиція, як мінімум, щоб пояснювати появу тих чи інших фейків", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, на початку квітня російські пропагандисти розкручували інформацію про нібито загибель дитини в результаті обстрілу українськими військовими на Донбасі. Україна офіційно спростувала причетність до загибелі дитини і назвала цю інформацію фейком.

Також РБК-Україна писало, що РНБО ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації 11 березня. На початку квітня главою ЦПД була призначена Поліна Лисенко.

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