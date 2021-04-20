Російський вплив в українській медіасфері залишається, - Ткаченко

Російський вплив в медіасфері України все ще залишається. У зв'язку з цим стало актуальним питання з приводу створення центрів протидії дезінформації .

За його словами, зараз в деяких регіонах російські медіа мають досить великі цифри за переглядами серед українського населення через різні платформи.

"Руська порядок в принципі, на жаль, часто підхоплюється нашими медіа, тому що немає аналізу того, звідки ростуть ноги. Власне кажучи, тому став актуальним питання з приводу центрів протидії дезінформації. Для того, щоб була також очевидна державна позиція, як мінімум, щоб пояснювати появу тих чи інших фейків", - заявив Ткаченко.