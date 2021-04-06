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"Ефективна збря": Єрмак представив главу Центру протидії дезінформації при РНБО

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 15:50
"Ефективна збря": Єрмак представив главу Центру протидії дезінформації при РНБО Фото: Глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак представив керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Поліну Лисенко. Він висловив упевненість, що центр займе важливе місце в українському та міжнародному суспільстві.

Про це повідомляє прес-служба ОП на своїй сторінці в Facebook, де велася пряма трансляція подання глави ЦПД.

"Центр створений на базі Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Офіс центру вже почав працювати в ОП. В майбутньому, я думаю, це буде потужний центр, він отримає в майбутньому, ми сподіваємося, окрема будівля", - сказав Єрмак.

Він висловив упевненість, що ЦПД стане дуже ефективною зброєю, яке буде захищати незалежність і безпеку нашої країни.

"Центр буде об'єднувати всі державні установи, які мають до цього відношення, включаючи спеціальні організації, розвідку, органи національної безпеки. Це структура медичного лікування інформаційного простору і вона дуже швидко займе своє важливе місце в українському та міжнародному суспільстві", - уточнив глава ОП.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак представляє керівника Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак представляє керівника Центру протидії дезінформації Поліну Лисенко.

Posted by Офіс Президента України on Tuesday, April 6, 2021

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником ЦПД при РНБО. Після призначення вона зазначила, що Центр створений для протидії загрозам національній безпеці країни в інформаційній сфері і боротьби з пропагандою.

Відзначимо, РНБО ухвалила рішення про створення ЦПД 11 березня. Планувалося, що Центр буде знаходитися в ситуаційного центру апарату РНБО в будівлі Офісу Президента.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, який буде співпрацювати з Центром протидії дезінформації при РНБО.

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