"Ефективна збря": Єрмак представив главу Центру протидії дезінформації при РНБО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак представив керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Поліну Лисенко. Він висловив упевненість, що центр займе важливе місце в українському та міжнародному суспільстві.

Про це повідомляє прес-служба ОП на своїй сторінці в Facebook , де велася пряма трансляція подання глави ЦПД.

"Центр створений на базі Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Офіс центру вже почав працювати в ОП. В майбутньому, я думаю, це буде потужний центр, він отримає в майбутньому, ми сподіваємося, окрема будівля", - сказав Єрмак.

Він висловив упевненість, що ЦПД стане дуже ефективною зброєю, яке буде захищати незалежність і безпеку нашої країни.

"Центр буде об'єднувати всі державні установи, які мають до цього відношення, включаючи спеціальні організації, розвідку, органи національної безпеки. Це структура медичного лікування інформаційного простору і вона дуже швидко займе своє важливе місце в українському та міжнародному суспільстві", - уточнив глава ОП.