Ткаченко: наплив російських артистів в Україну поступово буде спадати

Наплив російських артистів в Україну неможливий з природних причин, і поступово він буде спадати. В разі окремих спроб російських артистів виступати в Україні, це питання буде врегульовано або за допомогою громадськості, або на законодавчому рівні.

"Я вважаю, що наплив російських артистів в Україну неможливий з природних причин, і поступово він буде спадати. І навіть якщо будуть окремі приклади цього приїзду, рано чи пізно це природним чином відрегулюється або з допомогою громадськості, або на законодавчому рівні", - сказав Ткаченко.

При цьому він зазначив, що наразі прямої відповіді, як регулювати саме діяльність артистів у законодавчій площині, немає.