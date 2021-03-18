Ткаченко хоче компенсацію для культури і креативних індустрій через локдаун в Києві

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав суперечливим рішення Києва про введення локдауну для сектору культури і креативних індустрій. Через посилення карантину міністр хоче, щоб київська влада виплатила компенсації культурному сектору.
Про це Ткаченко написав Telegram.
За його словами, культура і креативний бізнес понесли найбільші економічні збитки через пандемію.
"Ситуація напружена. Хоча помаранчева зона зберігається, але локдаун для культури і креативних індустрій з 20 березня - однозначно, спірне рішення... Приймаючи подібне, потрібно враховувати наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури", - написав глава Мінкульту.
Він додав, що Міністерство культури готове поділитися досвідом з Київською міською державною адміністрацією в питанні запровадження механізму компенсацій.
"Пане мер, так чому в цих умовах залишається працювати громадський транспорт - не може бути просто риторичним питанням, погодьтеся. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 березня по 9 квітня в столиці вводяться жорсткі обмеження через ситуацію з COVID. Зокрема, у Києві буде заборонена робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, ТРЦ, кафе і ресторани зможу працювати виключно на "винос".
При цьому громадський транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що міська влада не повинні чекати рішення Кабміну, а самостійно можуть посилювати карантин у разі погіршення епідситуації.