За недели или месяцы россиян можно дожать прекратить огонь, - Зеленский

"Русские на это пока не согласились. Мы это видим. Хотя мы знаем, что разговоры между американцами и россиянами на эту тематику идут. Есть непубличные разговоры, они есть. И на сегодня, как бы мы по-разному не видели некоторые вещи, но безусловно с американцами и с европейцами есть свои интересы у всех, но безусловно в вопросе о скорейшем прекращении огня все мы объединены", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас очень остро стоит вопрос давления на россиян.

"Я думаю, что это возможно сделать максимально в ближайшие недели, может месяцы, да, а может быть по-разному, иногда это в один момент происходит, особенно с этой частью окончания войны. Горячая фаза, мы считаем, горячая фаза, это полное прекращение огня, это горячая фаза войны. Мы бы очень хотели, чтобы она была безусловна", - сказал президент.

По его мнению, прекращение огня - это правильный шаг, на который уже согласилась Украина. Он отметил, что сначала это могут быть договоренности на месяц или на два, но это будет шансом для дипломатических переговоров.

"Это шанс, чтобы страны начали дипломатические варианты тех или иных форматов диалога. Они действительно разные могут быть, совершенно разные. На это нужно время. И чтобы никто ни на кого не давил во время этих диалогов важно прекращение огня, потому что иначе это будет выглядеть как совсем неправильно", - подчеркнул он.

Переговорный процесс по завершению войны

В марте США провели ряд встреч с делегациями Украины и России. На этих встречах обсуждалось 30-дневное прекращение огня между Киевом и Москвой.

По результатам последней встречи Украина и США опубликовали совместные заявления о том, о чем было договорено.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Однако в заявлении россиян указаны условия языка для перемирия с Украиной на море.