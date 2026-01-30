Недельный мораторий на удары по Украине может быть выгоден России, - ISW

Аналитики отмечают, что временный мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны.

"Российские войска смогут накопить арсеналы дронов и ракет, которые они смогут использовать для осуществления крупных комбинированных ударов в будущем, пока Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре", - говорится в отчете.

В ISW отметили, что Кремль ранее предлагал краткосрочные прекращения огня в рамках когнитивной войны, пытаясь показать готовность к договоренностям, одновременно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.