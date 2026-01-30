RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Недельный мораторий на удары по Украине может быть выгоден России, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Объявленный президентом США Доналдом Трампом недельный мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что временный мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны.

"Российские войска смогут накопить арсеналы дронов и ракет, которые они смогут использовать для осуществления крупных комбинированных ударов в будущем, пока Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре", - говорится в отчете.

В ISW отметили, что Кремль ранее предлагал краткосрочные прекращения огня в рамках когнитивной войны, пытаясь показать готовность к договоренностям, одновременно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

 

Энергетическое перемирие

Напомним, вчера утром, 29 января в Telegram-каналах начали массово распространяться информацию о якобы остановке ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре. Российским военным якобы запретили атаковать объекты в Киеве и области и в других регионах Украины.

При этом появлялась информация, что мораторий может быть двусторонним и будет действовать до 3 февраля. Он якобы связан с очередным раундом переговоров между Украиной и РФ, запланированным на 1 февраля.

Уже вечером президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам на период сильных морозов. Глава Кремля якобы согласился.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией.

Больше о том, что известно об энергетическом перемирии, заявлениях Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие России и УкраиныВойна в Украине