Неделя до Великого поста. Чем особенна эта суббота и что нужно делать

В Православной Церкви Украины рассказали, что завтрашняя суббота - особенная. Ее еще называют "мясопустной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем особенна завтрашняя суббота для украинцев

Украинцам напомнили, что завтра (в субботу, 22 февраля) ПЦУ будет совершать особое общее поминовение душ всех, кто "от века почил в вере и надежде на воскресение".

При этом всего неделя отделяет верующих от начала Великого поста.

Эту вселенскую поминальную субботу называют также:

родительской - поскольку Церковь призывает молиться за всех, кто отошел из этой земной жизни к прародителям нашим;

мясопустной - потому что после этой субботы - Неделя мясопустная, то есть последняя, когда церковный устав позволяет есть мясные блюда (буквально: "отпускаем мясо", поэтому и "мясопустная").

Суббота, 22 февраля, в новоюлианском церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

"Мы в молитве вспоминаем всех умерших не просто ради того, чтобы почтить их память и их прошлую жизнь. Мы молимся о душах умерших потому, что к этому нас вдохновляет вера в воскресение. Мы верим, что как Христос умер и воскрес, так и всех наших умерших Бог воскресит", - пояснили в ПЦУ.

Уточняется, что молитвы за усопших возносят не частным образом, а соборно - "как Единая Христова Церковь, преодолевая время и пространство".

"Поэтому эта суббота и называется вселенской: она в молитве за упокой душ усопших объединяет нас, живых, с нашими умершими, в отношении которых мы проявляем таким образом нашу христианскую любовь", - рассказали гражданам.

В ПЦУ добавили, что полнотой Церкви молятся "за упокоение душ не только тех умерших, кого мы лично знаем, но и всех, кто от века почил в вере в Бога".

"Все они известны Богу, ведь у Него нет умерших, потому что перед Ним - все живы. Поэтому завтра, во вселенскую родительскую поминальную субботу, вознесем наши молитвы за всех почивших, а особенно - за наших защитников, которые в этой страшной войне отдали свою жизнь, защищая свободу и мир для нашей Родины-Украины. Пусть вечной будет память об умерших", - подытожили в ПЦУ.

Сообщение ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

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