RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Неделя начнется с дождя: какой будет погода в Украине 30 марта

14:20 29.03.2026 Вс
1 мин
Где осадков не будет?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 марта (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

В Украине завтра, 30 марта, местами воздух прогреет до +19 градусов. Однако почти по всей кране ожидаются дожди.

Погода в Украине

Завтра в Украине будет облачно. Ожидаются дожди, только ночью в северных и большинстве западных областей без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, в западных областях 6-11°; на юге и востоке страны ночью 6-11°, днем 14-19°.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно. Ночью без осадков, днем дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику апреля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц весны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
