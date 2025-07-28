Неделя ретрограда и королевских градусов Луны: что обещает гороскоп и как не ошибиться

28 июля

Астролог советует воздержаться от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Также стоит помнить, что Меркурий будет ретроградным до 11 августа. Поэтому в течение всего этого времени стоит отказаться от новых проектов, а сосредоточиться на том, что вы уже делали ранее.

"День выбора цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и знаний. Надо активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения. Благоприятный период для педагогов, секретарей, обслуживающего персонала, издателей, торговых представителей компаний, фармацевтов и аптекарей, путешественников, ученых-исследователей", - рассказала Соловьева.

С 09:03, 28 июля, до 24:00, 29 июля Марс будет находиться в королевском градусе Девы. Основные характеристики такого градуса в этом знаке: скрупулезность, педантичность, своевременность, основательность.

"В этот период эффективно проводить ревизию в делах и вещах, анализировать, сравнивать, проверять, оценивать эффективность предыдущих проектов, выяснять обстоятельства тех или иных ситуаций, выявлять недостатки, исправлять ошибки в любых сферах жизни", - советует эксперт.

29 июля

В этот день обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться вскоре. Занимайтесь привычными делами, не сетуйте на жизнь, обстоятельства или окружающих.

Хорошо наводить порядок дома, принимать гостей. Уделите внимание детям, встретьтесь с друзьями. Не стоит голодать и курить.

"Не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе", - предупредила Соловьева.

29 июля Солнце будет находиться в королевском градусе Льва. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни.

Основные характеристики этого градуса во Льве️:

мудрость

исключительность

мужество

гуманность

физическая и моральная сила.

30 июля

Надо быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман. Очень легко можно простудиться.

"Осторожно со словами, опасны сплетни и ложь - о них быстро станет известно окружающим. Слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Воплотятся в жизнь все добрые пожелания", - рассказала астролог.

С 18:46, 30 июля, до 03:00, 1 августа Меркурий будет в разрушительном градусе Льва️.

"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самовыражения духа", - пояснила эксперт.

"Надо избегать праздности, лени, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения", - также рассказала она.

Кроме этого, 30 июля Луна с 07:01 до 24:00 будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

31 июля

"Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. Соблюдайте диету, возможны голодания и очищение организма. Желательно защищаться и освобождаться от сглазов", - советует астролог.

Также не стоит забывать, что Меркурий до сих пор будет в разрушительном градусе Льва️.

Кроме этого, 31 июля Луна с 00:00 до 20:25 будет без курса. И, как известно, это приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

"Считается, что когда Луна находится в состоянии "без курса", обычный ход дел нарушается, делается неправильный выбор, действия не приносят желаемого результата, человека охватывают растерянность, невнимательность и напрасные иллюзии. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов", - напомнила Соловьева.

1 августа

Астролог предупредила, что после 14:18 начнется стрессовый период. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом.

С 02:27, 1 августа, до 03:31, 2 августа, Солнце будет в разрушительном градусе Льва️.

"Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет разрушать его. Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры", - пояснила Соловьева.

2 августа

До 15:30 продлится неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Возможны страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам.

"После 15:30 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилища. Благоприятное время для разрешения конфликтов и завершения судебных разбирательств. Повышается уровень женской интуиции. Нельзя спорить с женщинами - это нарушит космические законы", - рассказала Соловьева.

2-го августа, с 08:49 до 10:51, Луна будет в разрушительном градусе Скорпиона. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку.

"Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками. Высокоразвитым личностям он предоставляет возможность стать гениальными психологами, способность настроиться на источники высшей мудрости, учиться от высшего интеллекта", - отметила астролог.

3 августа

"До 16:43 по киевскому времени жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. После 16:43 не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок, начнется один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются силы", - предупредила эксперт.

Рекомендуется соблюдать дисциплину, возвращать долги, наводить порядок в делах, убирать дома.

С 22:57, 3 августа, до 14:23, 5 августа, Меркурий будет находиться в королевском градусе Льва. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни.

"Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением", - напомнила астролог.