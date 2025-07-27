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Китайский гороскоп на неделю: 5 знаков схватят свой шанс на миллион

Воскресенье 27 июля 2025 21:58
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Китайский гороскоп на неделю: 5 знаков схватят свой шанс на миллион Китайский гороскоп на неделю (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя приятно удивит 5 знаков Китайского гороскопа. Судьба сулит им редкую возможность, которой точно нужно воспользоваться.

Для кого эта неделя станет судьбоносной, рассказывает РБК-Украина.

Змея (годы рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Эта неделя разбудит в вас жажду больших решений. Вы сможете собрать себя воедино и выйти из ситуации, которая истощала. Ваша мудрость сейчас главный козырь, именно она подскажет, куда идти, даже если придется рискнуть. Не удивляйтесь, если вам предложат нечто большее, чем вы привыкли себе позволять. Это не случайность, это ваш шанс на большое чудо.

Бык (годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Что-то меняется, но вы об этом даже не знаете. Жизнь подталкивает сделать выбор, который откроет новую дорогу. Если кто-то скажет "попробуй", не отказывайтесь. Вселенная сейчас именно на вашей стороне. Шанс на миллион приходит очень редко, поэтому максимально им воспользуйтесь.

Петух (годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Эта неделя принесет осуществление мечтаний. Ваши трудолюбие и острый ум будут вознаграждены. Особенно внимательно прислушивайтесь к новостям и советам, что-то незначительное может стать очень важным. Судьба намекает, что время себя показать, хватайтесь за свой шанс на счастье!

Собака (годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Ваш внутренний компас сработает с точностью до секунды. Да, в начале недели может быть ощущение растерянности, но потом все начнет меняться. Вы вдруг поймете, что готовы буквально ко всему. Примите это состояние, ведь оно не временное, это новая версия вас. Прислушивайтесь к себе, не спешите с выводами и не бойтесь действовать по-другому.

Дракон (годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ваше стремление к великому сейчас получит подпитку, но не силой, а возможностью. Неделя откроет окно шансов, все зависит от того, сумеете ли вы его увидеть. Вам могут предложить новую роль, приобщить к важному делу или просто обратиться за советом, который станет началом чего-то большего. Не отказывайтесь. Вы созданы для полетов, а сейчас именно тот ветер, который держит крылья.

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При создании материала были использованы источники: Metro, Hindustan Time.

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