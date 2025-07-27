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Ветер перемен ворвется в жизнь этих знаков Зодиака уже с понедельника

Воскресенье 27 июля 2025 19:40
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Ветер перемен ворвется в жизнь этих знаков Зодиака уже с понедельника Гороскоп на неделю (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 28 июля по 3 августа, обещает быть особенно удачной для представителей четырех знаков Зодиака. Гороскоп обещает им перемены, о которых они даже не мечтали.

Какие знаки Зодиака встретят ветер перемен уже с понедельника, рассказывает РБК-Украина.

Водолей

Неожиданные события будут буквально прорываться в вашу реальность. Вы можете резко захотеть чего-то нового, и это влечение не нужно сдерживать. Это именно то время, когда стоит подхватить настроение момента и позволить себе начать новую жизнь. Даже маленький шаг сейчас приведет к большому результату уже в ближайшее время.

Лев

Уже с понедельника вы почувствуете, как возвращаются ваши силы, а вы снова в центре событий. Кто-то вдохновит на неожиданное решение, которое изменит настроение на всю неделю. Ваша энергия привлекает возможности, поэтому не упустите ни одной. Гороскоп обещает вам мощный ветер перемен, которого точно не следует бояться.

Рыбы

Время отбросить сомнения и сделать что-то для себя. Вы слишком долго откладывали важное, но сейчас наступает идеальный момент, чтобы начать. Звезды будто намекают: хватит мечтать, стоит действовать. Эта неделя вас не разочарует, а потому отдавайтесь ветру перемен и ищите свое место под солнцем.

Овен

Гороскоп обещает, что с понедельника вы сможете задать большой темп и быть впереди всех. Могут появиться новые знакомства, которые изменят планы на август, учитесь доверять судьбе. А интуиция подскажет, с кем стоит говорить откровенно, а где лучше промолчать. Перемены придут легко, но если вы не будете им сопротивляться.

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При создании материала были использованы источники: Parade, Collective World.

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